Diyarbakır'da otomobil su kanalına uçtu
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şahaban köyü yakınlarında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili su kanalına düştü. Olayda bir kişi yaralandı.
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şahaban köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa