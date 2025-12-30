Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil köprüden dereye düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumu ağır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Beypınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa