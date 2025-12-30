Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Beypınar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR