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Diyarbakır'da otomobil kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Lice ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi Fis Ovası mevkiinde Medeni Çelik idaresindeki 23 ACJ 349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü, Orhan Çelik ve eşi Hayriye Çelik yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Orhan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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