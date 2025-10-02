Haberler

Diyarbakır'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Gazi Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi'nde motosiklet ile otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

