Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Bismil ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tepe Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, M.Ç. (18), M.Ş.A. (14), Y.Y. (14), M.C. (18) ve Y.A. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Y.A, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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