Haberler

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Mardin yolu Çukurbaşı Kavşağı'nda 34 GU 3337 ve 34 SN 1819 otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çarpışma sonucu şarampole devrilen 34 GU 3337 plakalı otomobilde sıkışan 2'si çocuk 5 kişiyi çıkarttı.

İlk müdahaleleri olay yerinden yapılan yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan H.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Herkesin merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'ndan haber var

Milyonların merak ettiği Kerem'den haber var

Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu

Bir anlık hata, geri dönüşü olmayan acıya dönüştü
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü, geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı

13 yaşındaki Emirhan'dan geriye kaldırımdaki ayakkabıları kaldı
Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı

Karaborsa krizi! Gece yarısı botlarla toplayıp 1000 euroya satıyorlar
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular