Diyarbakır'da korkutan yangın: Yüzlerce dönüm alan alevlere teslim oldu

Diyarbakır'da kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yüzlerce dönümlük ekili ve hasat edilmiş alan alevlere teslim oldu.

Olay, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kurumuş otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yüzlerce dönümlük ekili ve hasat edilen araziye ulaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. çevredeki vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı