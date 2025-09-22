Haberler

Diyarbakır'da Orman Yangını Tekrar Çıktı, Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah kontrol altına alınan orman yangını, akşam saatlerinde tekrar yangın çıkması sonucu havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah kontrol altına alınmasının ardından tekrar çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Silvan kırsalındaki Eskiocak köyü mevkisinde dün başlayan örtü ve orman yangını, sabah kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Akşam saatlerinde ise henüz bilinmeyen bir nedenle tekrar yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit ve ekibi, jandarma, itfaiye ekipleri ve helikopter yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
