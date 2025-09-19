Diyarbakır'da Orman ve Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde orman ve örtü yangını çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Taşağıl Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman ve örtü yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR