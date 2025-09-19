Haberler

Diyarbakır'da Orman ve Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde çıkan orman ve örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Taşağıl Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman ve örtü yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
