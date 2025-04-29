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Diyarbakır'da Nitelikli Suçlar Kapsamında İki Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da Nitelikli Suçlar Kapsamında İki Zanlı Yakalandı
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, planlı operasyonlar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki zanlıyı yakaladı. O.A. ve İ.E., uyuşturucu ticareti suçlarından aranan şahıslardı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.

Yürütülen planlı ve titiz çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 2313 sayılı kanuna aykırılık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve karşılıksız yararlanma suçundan 11 yıldır aranan İ.E. isimli şahıs Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı.

Yakalanan O.A. ve İ.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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