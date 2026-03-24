Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör örgütü pankartı açan şahıslara operasyon: 6 gözaltı
Diyarbakır'da gerçekleştirilen Nevruz etkinlikleri sırasında terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı pankartı açan 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, eş zamanlı operasyonla şahısların yakalandığını duyurdu.
Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, operasyon kapsamında şahısların tamamının yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi . - ANKARA