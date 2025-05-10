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Diyarbakır'da Narkotik Operasyonları: 70 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Narkotik Operasyonları: 70 Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'da Nisan ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 489 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 70'i tutuklandı. 54 kilo 439 gram skank, 6 kilo 212 gram esrar, 1 kilo 588 gram metamfetamin ve daha pek çok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır'da Nisan ayında narkotik operasyonlarında 70 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Nisan ayında yapılan narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 489 şüpheliden 70'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Nisan ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 54 kilo 439 gram skank maddesi, 6 kilo 212 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 588 gram metamfetamin maddesi, 4 bin 75 adet sentetik ecza maddesi, 101 gram kokain maddesi, 26 adet ecstasy maddesi, 14 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çalışmalarda 489 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 70 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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