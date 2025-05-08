Diyarbakır'da Narko-Hançer Operasyonu: 6 Gözaltı, Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "Narko-Hançer" operasyonunda 6 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi dün gece ablukaya alındı. Mahalledeki 2 cadde ve 16 sokak, 20.00-23.30 saatleri arasında giriş-çıkışlara kapatıldı. Sokak satıcılarına, metruk binalara, umuma açık yerlere ve bildirilen ihbarlara yönelik olarak 300 polisle yapılan şok uygulamada; birden çok silah ve av tüfeği, çeşitli miktarda ve türde uyuşturucu, uyarıcı madde ele geçirildi. 6 aranan şahıs yakalanırken, 3 şahıs uyuşturucu ticareti yapma şüphesiyle gözaltına alındı. - DİYARBAKIR