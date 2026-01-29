Haberler

Narin Güran cinayet davasında 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk yeniden hakim karşısında

Güncelleme:
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 'suçluyu kayırma' suçundan verilen hapis cezasını hukuka aykırı buldu. Durum üzerine 12 sanık ve 3 çocuğun yeniden yargılanma süreci başladı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren yerel mahkemenin hükmünü hukuka aykırı bulmasının ardından tutuksuz 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yeniden yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki kapalı duruşmada, 2 sanık ile suça sürüklenen 1 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, 7. Ceza Dairesinin "doğrudan suçtan zarar gören" sıfatı bulunmadığı ve kanun tarafından da "doğrudan katılma hakkı" tanınmadığı kararı anımsatılarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatlarının duruşmaya katılmayacakları kararlaştırıldı. Mahkeme, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi ve Bahtiyar'ın 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanması kararına atıfta bulunarak, 8. Ağır Ceza Mahkemesinden birleştirme taleplerine ilişkin muvafakat verilip verilmediğinin sorulmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla ertelendi. - DİYARBAKIR

