Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde serbest bırakılanlar adliyeden ayrıldı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde otobüsle adliyeden ayrıldı.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında annesi, babası ve yakınlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 1'i Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 cumhuriyet savcısı tarafından 22 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Sorgunun ardından anne Yüksel Güran, 'Kasten öldürme suçuna iştirak etmek', ağabeyi Enes Güran, 'Kasten öldürme suçuna iştirak etmek', kuzen Muhammet K., 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', kuzeni B. G., 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', yengesi M.G., 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi Mehmet Salim A., 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', diğer işçi Ramazan A., 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek', halasının eşi Mehmet Şevket K., 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek' ve amcası F.G., 'Suç delillerini yok etmek' suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Narin'in babası Arif Güran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.

Serbest bırakılanlar jandarma eşliğinde otobüsle adliyeden ayrıldı. - DİYARBAKIR