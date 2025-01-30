Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor
Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

İşte Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider
Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi

Diyarbakır'da Motosikletli Sürücünün Kadın Şoföre Hakareti Kamera ile Kaydedildi

Diyarbakır'da Motosikletli Sürücünün Kadın Şoföre Hakareti Kamera ile Kaydedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, trafikte bir kadın sürücüye orta parmağını göstermesi büyük yankı uyandırdı. Olay anı bir aracın kamerasına yansırken, çevredeki sürücüler duruma şaşırdı. Vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Tekel Caddesinde trafikte saygısızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, bilinmeyen bir sebeple kadın bir şoföre orta parmağını göstererek hakaret etti. O anlar bir vatandaşın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın şokunu yaşayan kadın sürücü, yaşadığı bu çirkin hareket karşısında büyük tepki gösterirken, çevredeki diğer sürücüler de durumu şaşkınlıkla izledi. Trafikte saygı ve hoşgörünün önemini bir kez daha hatırlatan bu olay, şehirdeki sürücüler arasında büyük yankı uyandırdı. Trafik magandalarının her geçen gün arttığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerin bu tür olaylara karşı daha sert önlemler almasını istiyor. Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden biri olan Tekel Caddesinde yaşanan bu saygısız davranış, şehirdeki kadın sürücülerin trafikte maruz kaldığı zorbalıklara bir yenisini ekledi.

Yetkililerin olaya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığı henüz bilinmezken, vatandaşlar güvenlik kameralarının incelenerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsrail sınırında kaybolmuşlardı! 3 Türk'ün akıbeti belli oldu
img

Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını açıkça belli etti
img

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.