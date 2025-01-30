Diyarbakır'da Motosikletli Sürücünün Kadın Şoföre Hakareti Kamera ile Kaydedildi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Tekel Caddesinde trafikte saygısızlığın boyutunu gözler önüne serdi. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, bilinmeyen bir sebeple kadın bir şoföre orta parmağını göstererek hakaret etti. O anlar bir vatandaşın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın şokunu yaşayan kadın sürücü, yaşadığı bu çirkin hareket karşısında büyük tepki gösterirken, çevredeki diğer sürücüler de durumu şaşkınlıkla izledi. Trafikte saygı ve hoşgörünün önemini bir kez daha hatırlatan bu olay, şehirdeki sürücüler arasında büyük yankı uyandırdı. Trafik magandalarının her geçen gün arttığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerin bu tür olaylara karşı daha sert önlemler almasını istiyor. Diyarbakır'ın en işlek caddelerinden biri olan Tekel Caddesinde yaşanan bu saygısız davranış, şehirdeki kadın sürücülerin trafikte maruz kaldığı zorbalıklara bir yenisini ekledi.

Yetkililerin olaya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığı henüz bilinmezken, vatandaşlar güvenlik kameralarının incelenerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti. - DİYARBAKIR