Diyarbakır'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Diyarbakır'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü Zeynep Asel, kazanın ardından özür diledi ve şikayette bulunmadı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Dün, ilçenin Melik Ahmet Caddesi üzerinde seyir halinde olan 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zeynep Asel K, yola girip dönüşünü almaya çalışan otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar motosikletin kask kamerasına yansıdı.

Zeynep Asel, iki yıldır motosiklet kullandığını, Batman'da çalıştığını ve memleketi Diyarbakır'da gezmeye geldiğini söyledi. Zeynep Asel, "Ağabey dönüşünü almak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım, ama duramadım. Arabayla çarpıştığımızda kaputun üstüne düştüm. 1-2 saniye kendime gelmeye çalıştım. O anki şok ile ağabeye sinirle bağırdım. Kendisinden özür de diliyorum. Şikayetçi olmadım, o da şikayetçi olmadı. Konuyu bu şekilde kapattık. Bizim için üzücü, ama acı bir tecrübe oldu" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım

Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gitmesine şaşırdım
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

Galatasaray'dan Osimhen için yeni hamle! Teklif öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.