Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde Feridun Camii civarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaya kadın ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR