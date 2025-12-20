Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arpaderesi mevkisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs ile otomobil çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR