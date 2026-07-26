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Diyarbakır'da ciğerciye silahlı saldırı: Gazeteci Acay yaralı

Diyarbakır'da ciğerciye silahlı saldırı: Gazeteci Acay yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir ciğercide kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda aralarında gazeteci Mürsel Acay'ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki bir ciğercide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde müşteri olarak bulunan aralarında gazeteci Mürsel Acay'ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazeteci Acay, kurşunlardan birinin atardamarına isabet etmesi nedeniyle ameliyata alındı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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