Diyarbakır'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı

Lise öğrencisi kız, sınıfta yaşadığı tartışma nedeniyle dışarıda bıçaklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde lise öğrencisi kız, sınıfta yaşadıkları tartışma nedeniyle okul dışında başka bir kız tarafından bıçaklandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ergani Anadolu Lisesi'nde 13 Ocak'ta iddiaya göre, Aysima Karakoyun (15), arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda yaşanan tartışma okul dışına taştı.

Okul çıkışında, Karakoyun, okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki kız D.Y. tarafından karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karakoyun, polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karakoyun, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli D.Y., Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Aysima Karakoyun, okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, "Dönüp baktığımız sırada karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım, dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum" dedi.