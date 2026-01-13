Haberler

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir Kur'an kursuna yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay, aralarında husumet bulunan iki kardeşin kursa sığınan bir kişiye ateş etmesi sonucu gerçekleşti. Polis, saldırgan kardeşleri kısa sürede yakaladı.

Diyarbakır'da bir kursa yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1086 Sokak'ta bulunan Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan şahıslar yolda karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Y. silahını çekerken, Yasin Acun da yakında bulunan Selahaddin-i El Eyyubi Kur'an Kursu'na sığındı. Kardeş oldukları öğrenilen M.E.Y. ve M.E.Y., girdikleri Kur'an kursunda silahla ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların isabet ettiği Yasin Acun hayatını kaybederken, kursun güvenlik görevlisi Osman Çimen de (35) yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acun'un cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis kısa sürede iki kardeşi yakaladı

Öte yandan, kısa sürede olay yerine intikal eden Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayın faili olduğu belirlenen M.E.Y. ve M.E.Y. isimli iki kardeş kullandıkları tüfekle birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

