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Diyarbakır'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Ziba Kozmetik Fabrikası'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kozmetik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İlçenin Yolboyu Pirinçlik Mahallesi'nde Mega Sanayi Sitesi'ndeki Ziba Kozmetik Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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