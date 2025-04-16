Diyarbakır'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kozmetik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İlçenin Yolboyu Pirinçlik Mahallesi'nde Mega Sanayi Sitesi'ndeki Ziba Kozmetik Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR