Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var Diyarbakır OSB'de bulunan Lila kometik fabrikasında dev yangın yaralılar var. Olay, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. Etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı.
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var
DİYARBAKIR - Diyarbakır OSB'de bulunan Lila kometik fabrikasında dev yangın yaralılar var. Olay, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. Etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi. Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlenme ve yaralandığı bilgisi öğrenilirken detaylar geliyor.
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa