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Diyarbakır'da Kozmetik Deposunda Yangın: İtfaiye Eri Kurtarma Anlarını Kayıta Aldı

Diyarbakır'da Kozmetik Deposunda Yangın: İtfaiye Eri Kurtarma Anlarını Kayıta Aldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Ziba Kozmetik Fabrikası deposunda çıkan yangın, iki depoya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri yaralandı ve 3 yavru kedi kurtarıldı. Yangın anları, bir itfaiye erinin kask kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan ve iki depoya daha sıçrayan yangının söndürme anları itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Mega Sanayi Sitesi'nde Ziba Kozmetik Fabrikası deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki iki depoya daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edilmişti.

Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında bir itfaiye eri elinden yaralanırken, 3 yavru kedi jandarma personelince kurtarılmıştı.

Depodaki yangını söndürme anları ise itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı. İçerideki alevleri söndürme anları kask kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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