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Diyarbakır'da köpek saldırısı: 72 yaşındaki kadın yaralandı

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde besledikleri köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın, çenesinden yaralandı. Kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde besledikleri köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın, çenesinden yaralandı.

İlçenin Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde kalan S.Ş. (72), besledikleri köpeğin saldırısına uğrayarak çenesinden yaralandı.

Yakınlarının müdahalesiyle kurtarılan kadın, Kocaköy Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.

S.Ş.'nin tedavisi sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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