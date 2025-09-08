Haberler

Diyarbakır'da Kontrolsüz Giren Kamyonet Otomobile Çarptı

Diyarbakır'da Kontrolsüz Giren Kamyonet Otomobile Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır-Silvan kara yolunda kontrolsüz giren bir kamyonet, çarptığı otomobili karşı yola fırlattı. Yaralı olmamasına rağmen her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır-Silvan kara yoluna kontrolsüz giren kamyonet sürücüsü, çarptığı otomobili karşı yola fırlattı. Yaralının olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Silvan Bulvarı'nda 06 AEA 186 plakalı kamyonetin sürücüsü, ara yoldan ana yola kontrolsüz girmesiyle 35 AUF 254 otomobile çarparak refüjden karşı şeride fırlattı. Araçların ağır hasar aldığı kazada, yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nuri Şahin Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi Grubunun üyelerinden Yasemin Yürük'ün acı kaybı

Sanat dünyasında hüzün! Ünlü şarkıcı acı haberi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.