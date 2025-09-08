Diyarbakır'da Kontrolsüz Giren Kamyonet Otomobile Çarptı
Diyarbakır-Silvan kara yolunda kontrolsüz giren bir kamyonet, çarptığı otomobili karşı yola fırlattı. Yaralı olmamasına rağmen her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır-Silvan kara yoluna kontrolsüz giren kamyonet sürücüsü, çarptığı otomobili karşı yola fırlattı. Yaralının olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Silvan Bulvarı'nda 06 AEA 186 plakalı kamyonetin sürücüsü, ara yoldan ana yola kontrolsüz girmesiyle 35 AUF 254 otomobile çarparak refüjden karşı şeride fırlattı. Araçların ağır hasar aldığı kazada, yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
