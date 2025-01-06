Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İlçenin kırsal Bağdere Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 07 BRV 82 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR