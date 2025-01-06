Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçenin kırsal Bağdere Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 07 BRV 82 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa