Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Ajanslar son dakika koduyla geçti! Trump'a büyük gözdağı
DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Yakın dostu açıkladı! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
DEM heyetine randevu vermek için tek şart koştu

Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İlçenin kırsal Bağdere Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 07 BRV 82 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dev banka, altın tahminini değiştirdi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
img

Şirin Gözalıcı'dan Necla Nazır'a sert cevap!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
Sigaraya okkalı zam
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Maç sonu açıklama yaparken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? AUZEF SINAV SONUÇLARI | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor? SURVIVOR 6 OCAK TANITIMI | Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak? Salih Uzun kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.