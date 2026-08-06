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Diyarbakır'da silah operasyonu: 2 tutuklama

Diyarbakır'da silah operasyonu: 2 tutuklama
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Diyarbakır’da KOM ve narkotik ekiplerinin müşterek operasyonunda silah, şarjör ve mermi ele geçirilirken 2 şahıs tutuklandı.

Diyarbakır'da KOM ve narkotik ekiplerinin müşterek operasyonunda silah, şarjör ve mermi ele geçirilirken 2 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen müşterek operasyonlar kapsamında; 1 adet AK-47 marka otomatik tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet şarjör ve 57 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirilmiştir. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.Ç. ve V.T.Ç. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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