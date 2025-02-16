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Diyarbakır'da Kız Yurdunda Sigara İzmaridi Yangına Neden Oldu

Diyarbakır'da Kız Yurdunda Sigara İzmaridi Yangına Neden Oldu
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Süleyman Bin Halid Kız Yurdu'nda, öğrencilerin attığı sigara izmariti nedeniyle çıkan küçük çaplı yangın paniğe yol açtı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, öğrenciler tedbiren aşağı indirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan kız yurdunda atılan sigara izmaritinden dolayı çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Süleyman Bin Halid Kız Yurdu'nda iddiaya göre, öğrencilerin içtiği sigaranın pet şişeye atılması sonucu küçük çapta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Yurtta bulunan öğrenciler, tedbir amaçlı aşağı indirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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