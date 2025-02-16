Diyarbakır'da Kız Yurdunda Sigara İzmaridi Yangına Neden Oldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan kız yurdunda atılan sigara izmaritinden dolayı çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Süleyman Bin Halid Kız Yurdu'nda iddiaya göre, öğrencilerin içtiği sigaranın pet şişeye atılması sonucu küçük çapta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Yurtta bulunan öğrenciler, tedbir amaçlı aşağı indirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR