Haberler

Diyarbakır'da kız arkadaşını tabanca ile öldüren şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Cafer B., kız arkadaşı Aleyna Yaray'ı (22) tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Cafer B. ile kız arkadaşı Aleyna Yaray arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer B., tabanca ile Yaray'ın başına ateş etti. Cafer B. olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Aleyna Yaray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aleyna Yaray'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Gözaltına alınan Cafer B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti