Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 10. Sokak'ta bulunan bir kıraathane önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli şahıs araçla geldiği kıraathanenin önünde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet Özçelik ve Ömer Ö.'ye silahla ateş açtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda Mehmet Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Ömer Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Özçelik'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

