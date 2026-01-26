Haberler

Diyarbakır'da ekipler kayıp kadını bulmak için seferber oldu

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp 45 yaşındaki şizofreni hastası Nimet Kılıç için arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor. Aile ve ekipler tarafından yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp 45 yaşındaki şizofreni hastası kadın için arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor.

Çınar'a bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, 22 Ocak sabahı saat 05.12'de evden ayrıldı. Eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy çevresi ve sulak alanlarda Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), DÜ Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ve kadavra köpeğinin de destek verdiği arama çalışmaları 5'inci gününde de yoğun bir şekilde devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

