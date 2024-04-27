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Diyarbakır'da kayıp çoban arama çalışmaları devam ediyor

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olan çoban Şeyhmus Arslan'ın arama çalışmaları arazi, gölet, mağara ve metruk yapılar gibi yerlerde sürdürülüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olanı çoban; arazi, gölet, mağara ve metruk yapılar gibi yerlerde aranıyor.

Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan (20) 22 Nisan'da akşam 20.00 sularında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Arslan'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), güvenlik korucusu ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Arama kurtarma ekipleri, köy çevresindeki arazilerde, gölet, metruk yapılar ve mağaralar gibi yerlerde arama çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ait "Yel" isimli iz takip köpeği de ekiplere dahil olduğu arama çalışmalarında 100'den fazla su kuyusuna tekrar bakılacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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