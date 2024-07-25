Diyarbakır'da Kayınbirader ile Enişte Arasında Silahlı Kavga

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayınbirader ile enişte arasında yaşanan silahlı, yumruklu kavga, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, 23 Temmuz'da ilçenin Dere Mahallesi'ndeki bir markette alışveriş yapan R.L., bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderi E.K., tarafından ateş edilerek yaralandı. E.K., ile yere yığılan eniştesi arasında yumruklu kavga yaşandı.

R.L., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Eğil İlçe Devlet Hastanesine, ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polisin kaçan şahsı yakalaması için çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR