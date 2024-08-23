Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Seferberlik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için tüm birimleriyle seferber oldu. Arama faaliyetleri devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar ilçesinde Çarşamba günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için tüm birimleriyle sefer oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Arif Güran'ın (44) kızı olan Narin Güran'ın (8) 21 Ağustos 2024 günü saat 15.30 sıralarında kayıp olduğunu ve tüm aramalarına rağmen bulamadıklarını beyan ederek 21 Ağustos 2024 günü saat 20.15 sıralarında komutanlığa müracaatta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma 3-sayfa Bağlar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı? Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz'ın hayatı ve kariyeri... Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin bulundu mu? Olay ne? Narin ne zaman kayboldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda?
title