Diyarbakır'da karısını darp eden şahıs başkası tarafından etkisiz hale getirildi...O anlar kameradaKadına şiddet güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde karısını döven şahsın başkası tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre, ismi öğrenilmeyen erkek, dini nikahlı karısını cadde ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yumruklamaya başladı. Şiddetti gören başka bir erkek ise, kadının kocasını yumruklayıp etkisiz hale getirdi. Şiddet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları karakola götürürken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.