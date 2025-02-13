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Diyarbakır'da Kar Mahsurunu Jandarma Kurtardı

Diyarbakır'da Kar Mahsurunu Jandarma Kurtardı
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Çüngüş ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan Ercan Demir, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Demir'in sağlık durumu iyi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçedeki Mirgan Yaylası'nda mermer ocağında bekçi olarak çalışan Ercan Demir, ekmek almak için iş yerinden ayrıldı. Demir, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Demir'in haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Demir, ekiplerin kendisine ulaşmasıyla mahsur kaldığı bölgeden alındı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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