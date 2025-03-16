Diyarbakır'da Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağdere Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa