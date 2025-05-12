Diyarbakır'da Kamyonet Kaza Yaptı, Sürücü Yaralanmadı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir kamyonet yan yattı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatarak aracının başında çekicinin gelmesini bekledi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kaza geçiren sürücü, yan yatan kamyonetinin başında bekledi.
Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, aracının başında bekleyerek çekicinin gelmesini bekledi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa