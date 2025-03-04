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Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü, Trafik Kazasına Neden Oldu

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, bir otobüs ve iki otomobile çarparak maddi hasara yol açtı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, bir otobüs ve iki otomobile çarptı.

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi girişinde 41 AAP 814 plakalı otomobilin sürücüsü kalp krizi geçirmesi sonucu halk otobüsü ve iki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Diğer araçlarda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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