Diyarbakır'da Kahvehane Önünde Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir kahvehane önünde iki grup arasında çıkan kavgada tabureler havada uçuştu. Olayda 2 kişi hafif yaralandı ve polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'da kahvehane önünde taburelerle bir birine giren iki grubun kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı kahvehane önünde iki grup henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti. Taburelerin havada uçuştuğu kavgada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
