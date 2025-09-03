Diyarbakır'da Kahvehane Önünde Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da kahvehane önünde taburelerle bir birine giren iki grubun kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı kahvehane önünde iki grup henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti. Taburelerin havada uçuştuğu kavgada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR