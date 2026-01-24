Haberler

Diyarbakır'da kafede yangın paniği

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle kafe kullanılamaz hale gelirken, olayda müşteriler hızla tahliye edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kafede çıkan yangın, müşterilerin hızla tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müşteriler, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Haberler.com
500

