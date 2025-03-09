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Diyarbakır'da kafede silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kafede silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan Merve Nur Yararlık (22), silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybederken; olayda bir kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede oturan Merve Nur Yararlık (22), silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti.

VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayda S.K. (21) da yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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