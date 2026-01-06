Jandarma operasyonunda çok sayıda silah ve kaçak malzeme ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 64 adet 7.62 milim fişek, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet kama, 2 adet eski döneme ait olduğu değerlendirilen kılıç, 1 adet eski döneme ait olduğu değerlendirilen kandil, 1 adet yüz figürlü heykel, bin 281 paket kaçak sigara, 310 adet çanta, 190 adet cüzdan, 190 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal ok ucu, 50 adet kaçak puro ve 23 litre kaçak alkol ele geçirildi. - DİYARBAKIR