Haberler

Jandarma operasyonunda çok sayıda silah ve kaçak malzeme ele geçirildi

Jandarma operasyonunda çok sayıda silah ve kaçak malzeme ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı ve çok sayıda silah ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 5 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 64 adet 7.62 milim fişek, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet kama, 2 adet eski döneme ait olduğu değerlendirilen kılıç, 1 adet eski döneme ait olduğu değerlendirilen kandil, 1 adet yüz figürlü heykel, bin 281 paket kaçak sigara, 310 adet çanta, 190 adet cüzdan, 190 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal ok ucu, 50 adet kaçak puro ve 23 litre kaçak alkol ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu
Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak

Venezuela'da geçici başkandan Trump'ı kızdıracak imza