Diyarbakır'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 kişi suçüstü yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Hazro ilçesinde operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda 1 adet jeneratör, 2 adet demir levye, 2 adet kürek, 1 adet 4 metre uzunluğunda 3'lü priz, 1 adet matkap, 9 adet matkap ucu, 1 adet çekiç, 1 adet keski, 1 adet alan tarama çubuğu, 4 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi. Olay yerinde suçüstü yakalanan S.O., İ.O, N.U., M.D.A. ve M.E.A. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - DİYARBAKIR

