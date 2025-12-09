Haberler

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 kişi yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 kişi yakalandı
Güncelleme:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 kişi yakalandı. Operasyon, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 120 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 9, 5-10 yıl arası 16, 2-5 yıl 46 ve 2 yıl altı 49 olmak üzere toplamda 120 kişi yakalandı. Yakalanan 120 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR

