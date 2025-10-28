Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 68 Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar gerçekleştirdi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silahla yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 5, 5-10 yıl arası 21, 2-5 yıl arası 12, 2 yıl altı 30 olmak üzere toplamda 68 kişi yakalandı. Yakalanan 68 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR