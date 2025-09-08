Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 63 Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapsi cezası bulunan 63 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ile 1-7 Eylül tarihlerinde suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan suçluların da bulunduğu, 10 yıl ve 20 yıl arası 9 kişi, 5 yıl ve 10 yıl arası 12 kişi, 2 yıl ve 5 yıl arası 20 kişi, 2 yıl altı 22 kişi olmak üzere toplamda 63 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR