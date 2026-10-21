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Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 44 bin 327 kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 44 bin 327 kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'da jandarmanın il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli ve kullanımına yönelik düzenlediği operasyonlarda 44 bin 327 kök kenevir/skunk ile 3 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 30 olay meydana gelirken 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 bin 327 kök kenevir, 3 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi İcra edilen operasyonlarda 30 olay meydana gelirken, 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 44 bin 327 kök kenevir/skunk, 3 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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